A soli 5 anni cammina per 10 km con le sue nuove protesi e raccoglie 1 milione di sterline in beneficienza

Si chiama Tony e ha solo 5 anni. Una storia sfortunata e crudele la sua ma che ora sta decisamente cambiando rotta. Grazie alla forza di questo bambino, che ha imparato a camminare su delle protesi, è stato possibile raccogliere 1 milione di sterline da donare all’ospedale dei bambini di Lambeth (Londra).

È riuscito in un’impresa in cui anche tanti adulti avrebbero fallito: raccogliere 1 milione di sterline dopo aver completato una passeggiata di beneficenza sulle sue nuove protesi per le gambe.

Ma partiamo dall’inizio: Tony Hudgell, cinque anni, ha perso entrambe le gambe dopo aver subito abusi fisici da parte dei suoi genitori biologici (attualmente in carcere) quando aveva solo 41 giorni. Le lesioni hanno portato a sepsi e insufficienza multipla di organi e le sue condizioni erano così gravi che è stato necessario amputare entrambi gli arti all’altezza del ginocchio.

Il coraggioso bambino, che da allora è stato adottato da genitori amorevoli, Paula e Mark, ha utilizzato il periodo di lockdown per imparare a camminare sui suoi nuovi arti protesici.

Ispirato ai recenti sforzi del capitano Tom Moore (dal quale ha preso spunto anche Mickey Nelson che ha festeggiato i suoi 100 anni camminando e raccogliendo fondi), Tony ha iniziato a trasformare la sua sfida personale in una raccolta di beneficienza.

Il piccolo ha iniziato raccogliendo 500 sterline camminando per 10 km in 30 giorni.

Well done Tony for reaching 10km five days early!

Here's a message from Mr Kokkinakis, who wanted to share how proud he is of Tony's hard work fundraising while learning to walk on prosthetics.

June 26, 2020