La bambina di 4 anni che sta raccogliendo regali di Natale da donare ai bisognosi

Pippa Jackson ha solo 4 anni ma è già molto generosa e altruista. Dopo aver sognato dei bambini poveri che non avevano alcun regalo di Natale da scartare, si è svegliata molto triste e ha pensato ad un modo per aiutarli.

Natale si avvicina e i bambini iniziano a fantasticare sui regali che riceveranno in occasione di questa festa. Non tutti però sono così fortunati da trovare doni sotto l’albero, tante famiglie nel mondo non hanno neppure le risorse per mangiare e vivere e non compreranno quindi alcun regalo per i bambini.

A loro ha pensato Pippa che vive a St Austell in Cornovaglia (Inghilterra). Dopo l’incubo fatto una notte in cui vedeva una serie di bambini tristi perché non avevano alcun dono da scartare, ha iniziato a raccogliere regali di Natale per i bambini svantaggiati della sua città.

Il suo obiettivo è consegnare almeno 200 pacchi e sta lavorando duramente per ottenerli chiedendo donazioni. In ogni pacchetto metterà un gioco, delle matite colorate, un cappello, una sciarpa e dei guanti per stare al caldo.

Pippa ha dedicato a questa sua impresa un angolo della casa dove conserva i regali e li organizza per categoria e in base all’età per cui sono consigliati. E sembra che la bambina sia già a buon punto avendo ricevuto dolcetti, cappelli, palline, matite colorate, giochi da tavolo e altri giocattoli.

A breve, insieme alla mamma Kadie, farà anche delle decorazioni che metterà in vendita. Il ricavato servirà ovviamente ad acquistare altri regali per i bambini bisognosi.

“Ha un cuore molto gentile, ha un cuore d’oro. Vuole aiutare chiunque ne abbia bisogno, andremo in alcuni rifugi per donne, orfanotrofi e ovunque possiamo trovare bambini da aiutare” ha dichiarato Kadie, orgogliosa della figlia.

