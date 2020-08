La bambina di 9 anni che vive in una baracca e sogna di diventare ballerina finalmente avrà una casa

View this post on Instagram

Pensamentos tristes passam por cabeças de muitas crianças que na data que se comemora o "Dia dos pais" reforçam a lembrança de que por algum motivo não podem desfrutar de sua presença cotidianamente. Os casos mais dramáticos são de filhos pequenos, cujos pais estão ausentes, ou por estarem mortos, terem os abandonados, ou por estarem presos. No caso de Raissa, o motivo que a separa do pai é sua condição de detento. Seu pai estar preso. Sua mãe uma mulher sabia e de muita fibra orienta seus dois filhos, Raissa e seu irmão de dose anos a não terem raiva do pai nem da polícia. Raissa é uma criança dotada de muita sensibilidade, de uma educação que não se ver em outras de famílias abastadas, que não lhes faltam nada e estudam em colégios caros. Contudo acho que um acompanhamento psicológico seria muito bom pra ela. Se alguem da área for voluntario ou voluntária levante a mão! 👨‍🎓👩🏻‍🎓 Vejo que apesar da situação precária que Raissa e sua família sobrevive. O balé foi uma grande descoberta na vida dela, creio que através dessa arte até então reservada só para elites Raissa adentrou em um mundo maravilhoso, cheia de encantos que percebesse no seu falar Raissa tem espírito solidário, sempre que se aborda o futuro, a frase " ajudar minha família " não lhe escapa. Tão pequena, de aparência frágil essa menina subverte a lógica do fracasso. Falta -lhe melhores condições de vida e oportunidades. Ela é uma menina gigante podem acreditar Hoje é dia de visitas nos presídios, não sei se ela foi visitar o pai. Caso tenha ido provavelmente ela tenha conversado sobre a campanha humanitária que estamos engajados. Essa historia tem ares de tristeza e esperança. Ajude-nos a realizar uma pequeníssima página dessa trajetória de vida contribuindo na campanha que tem como objetivo transformar um barraco em uma casinha- castelo digna de uma nobre bailarina. vaka.me/1244309 #bale #baleinfantil #dancarinas #teatro #teatroseverinocabral #sonhodecriança #bailarinospelomundo #bailarinas #bailarina #danca #urbanismo #arquiteto #arquitetura #solidariedade #alteridade #razoesparaacreditar #lucianohulk #pmpb #2bpm #policiaparaibana #policiacidadã #policiacomunitaria #amor