Mitica Baba Liuba, la nonnina russa che ogni giorno passeggia sul ghiaccio con i suoi pattini fai-da-te

Liubov Morejódova, conosciuta in Russia come “Baba Liuba” (“nonna Liuba”), ha 79 anni e pattina sul ghiaccio del lago Baikal.

Ogni giorno la donna si muove rapidamente sulle gelide acque del lago, perché, come lei stessa dichiara a Reuters:

Il mio cuore lo desidera

Liuba indossa un paio di pattini molto particolari, lo stesso modello che le confezionò suo padre tanti anni fa: i “válenki'”- tradizionali calzature russe fatte di lana – con due coltelli attaccati. Morejódova sostiene di averne bisogno per lavoro, quando porta le mucche al pascolo, per divertimento o semplicemente per godersi la meraviglia del lago:

Baikal è la cosa migliore del mondo. È la natura incontaminata e vergine. Niente mi tocca il cuore, ma il Baikal…

Baba Liuba è diventata famosa nel 2018, dopo che un suo conoscente l’aveva filmata mentre pattinava sul ghiaccio del lago. Il video ha fatto il giro del web ed è stato trasmesso da diversi media russi.

Dopo aver raggiunto la fama, il noto pattinatore russo Yevgueni Pliushchenko ha regalato a Baba Liuba un paio di pattini nuovi. Tuttavia, l’anziana signora preferisce utilizzare i suoi “válenki” con le lame, perché, afferma, sono più adatti al rigido freddo invernale russo.

Oggi la nonnina continua a sfrecciare sul Baikal, una vera forza della natura!

