L’azienda Mutti aumenta lo stipendio ai suoi dipendenti e dona 500.000 euro all’ospedale di Parma

In questa fase così difficile e delicata per il nostro Paese, sono diverse le aziende che hanno deciso di offrire il loro contributo per sostenere gli italiani. Tra queste anche il marchio Mutti che ha scelto di premiare i suoi dipendenti che stanno continuando ad andare a lavorare per garantire l’approvvigionamento alimentare oltre che devolvere 500.000 euro all’ospedale di Parma, una delle numerosissime aziende ospedaliere impegnate in prima linea nell’emergenza coronavirus.

L’azienda, infatti, ha attivato una copertura assicurativa extra per tutti i suoi dipendenti e li ha voluti ringraziare non solo a parole, ma attraverso un gesto concreto.

“Nell’emergenza Covid-19 vogliamo ringraziare i nostri dipendenti per l’aiuto che stanno dando al Paese. Per questo abbiamo disposto una maggiorazione del 25% sulla loro retribuzione.”

ha annunciato il marchio Mutti attraverso sui suoi canali social.

Nell'emergenza Covid-19 vogliamo ringraziare i nostri dipendenti per l'aiuto che stanno dando al Paese. Per questo abbiamo disposto una maggiorazione del 25% sulla loro retribuzione. https://t.co/lOc0V2UYhp pic.twitter.com/1EHWY5P6hC — Mutti Pomodoro (@MuttiPomodoro) March 26, 2020

Si tratta di un gesto davvero lodevole che gratifica tutti coloro che stanno continuando ad assicurare la produttività in un Paese letteralmente in ginocchio.

Ma l’impegno del celebre marchio italiano specializzato nelle conserve di pomodoro non si ferma qui.

“Abbiamo ritenuto fondamentale intervenire economicamente a supporto del territorio dove operiamo

– ha dichiarato l’amministratore delegato Francesco Mutti –

per dare il nostro sostegno a una struttura d’eccellenza che si trova a lavorare, tutto il giorno, in condizioni d’emergenza, impegnandosi in prima linea per la salute dei pazienti. Oggi, oltre alla vicinanza spirituale e al rispetto delle regole, alle strutture servono fondi per sostenere il loro operato e il nostro Paese. Chi può, deve intervenire”.

Siamo parte della nostra terra e da sempre ci impegniamo nel rispetto del territorio e delle persone. Ma crediamo che,… Pubblicato da Mutti Pomodoro su Giovedì 26 marzo 2020

Fonte: Facebook / Ansa