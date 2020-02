Questo insegnante spiega ai bambini come difendersi da un tentativo di rapimento

E’ un video molto semplice ed è girato in strada, ma chiunque dovrebbe vederlo perché di mezzo c’è la sicurezza dei nostri bambini. Questo insegnante spiega ai più piccoli come difendersi in caso di rapimento, semplici gesti decisi che possono evitare delle disgrazie.

I casi di cronaca purtroppo non mancano, ma senza fare come sempre allarmismo, video come questi possono aiutarci a insegnare ai più piccoli il da farsi se vengono avvicinati da sconosciuti che con una scusa li allontanano dai loro affetti.

Il video è girato in Messico, li come sappiamo, la criminalità raggiunge livelli altissimi. Solo di recente abbiamo parlato di Fatima, la bambina rapita e uccisa all’uscita della scuola. Per questo i messicani non abbassano mai la guardia e accanto a storia e geografia, insegnano anche un mini corso di autodifesa.

Questo insegnante di ginnastica di una scuola di Nopalera a Città del Messico, generalmente tiene corsi di basket e pugilato, ma insegna loro a difendersi dai male intenzionati.

La tecnica spiegata è molto semplice, ma può immobilizzare il rapitore anche se si è piccoli e meno forti. Il bambino deve appendersi al gomito dell’adulto, poi incrociare le proprie gambe attorno a quel rapitore e poi afferrare l’altra gamba, riparandosi la testa. Pochi gesti per iniziare subito a gridare aiuto e non fermarsi finché non arriva qualcuno.

GUARDA IL VIDEO:

Este ejercicio se practica hasta el cansancio, haganlo en casa, es prioridad, si ven esto en la calle no duden en romper madres. Gracias. Pubblicato da Nopalera Deporte Comunitario su Lunedì 17 febbraio 2020

Fonte: Nopalera Deporte Comunitario

