‘More clay less plastic’: il movimento italiano che combatte la plastica con la terracotta

La plastica sta invadendo il nostro Pianeta danneggiando in modo grave gli ecosistemi. Trovare soluzioni per limitare il più possibile la produzione e l’uso di oggetti in plastica è sempre più urgente.

Anche per questo è nato il movimento “More clay less plastic” che punta a un ritorno all’uso dell’argilla per ridurre i rifiuti e l’inquinamento provocati dalla plastica.

Il movimento è nato in Italia ed è impegnato da diversi anni nell’organizzazione di seminari e laboratori, anche dedicati ai bambini, installazioni artistiche, eventi e iniziative che hanno lo scopo di sensibilizzare sull’inquinamento provocato dalla plastica e far conoscere alternative naturali a questo materiale dannoso.

Argille e ceramiche, ad esempio, sono materiali naturali e durevoli che fanno parte della storia e della tradizione di molte culture e con cui è possibile realizzare la maggior parte degli oggetti che utilizziamo ogni giorno e che oggi sono prodotti in plastica.

Il simbolo del movimento è proprio uno degli utensili più usati in cucina e generalmente realizzato in plastica, uno scolapasta.

Se anziché acquistare contenitori e attrezzi in plastica optassimo per manufatti in argilla, potremmo iniziare una piccola rivoluzione: oltre ad essere un materiale che dura nel tempo, se l’argilla è lavorata utilizzando smalti privi piombo, non rappresenta una fonte di inquinamento, nemmeno se abbandonata nell’ambiente.

Lavorare e conservare gli alimenti in utensili e recipienti di argilla, poi, abbatte il rischio che il cibo venga a contatto con sostanze potenzialmente dannose per la nostra salute. Imballaggi e contenitori in plastica, al contrario, potrebbero rilasciare composti potenzialmente pericolosi in determinate condizioni.

Il movimento ha anche l’obiettivo di promuovere l’artigianato come mezzo per tornare a una dimensione più umana degli acquisti: gli oggetti realizzati a mano non sono solo cose, ma manufatti che racchiudono storie, antiche conoscenze e creatività.

L’ideatrice del movimento è Lauren Moreira, un’artista originaria del Parà, nell’Amazzonia brasiliana, che oggi vive in Italia. Lauren si è appassionata alla lavorazione dell’argilla già da bambina e ha sposato la causa ambientale quando ha visto le spiagge del suo paese invase da rifiuti in plastica.

Oggi, oltre a dedicarsi alla creazione di vasi, piatti e altri oggetti in argilla, lavora per far crescere il movimento “More clay, less plastic”, i cui membri possono incontrarsi virtualmente grazie a un gruppo Facebook molto attivo.

C’è però modo di incontrarsi anche nel mondo reale: proprio domani sarà inaugurata la mostra itinerante in cui saranno presentati numerosi oggetti funzionali realizzati dai ceramisti di tutto il mondo che aderiscono al movimento.

La mostra si terrà a Trento e rimarrà aperta per tutto il fine settimana per divulgare un solo messaggio molto semplice: più argilla e meno plastica.

Foto More clay less plastic