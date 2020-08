Perde apparecchio acustico in spiaggia: ritrovato grazie alla solidarietà e a Facebook

Luca, un giovane studente in vacanza, pochi giorni fa ha perso il suo indispensabile apparecchio acustico sulla spiaggia di Passoscuro, sulla costa laziale.

I Social Network possono essere di grande aiuto in questi casi, poiché grazie alle tante connessioni è possibile raggiungere numerose persone. Così il Professor Russo ha postato su Facebook l’appello per ritrovare l’impianto, necessario a Luca per poter sentire.

Ragazzi, Luca studente dell IC Fregene passoscuro ha perso questo impianto in spiaggia o in acqua a passoscuro e per… Pubblicato da Fabio Maria Russo su Martedì 18 agosto 2020

Contemporaneamente un’altra utente ha postato nel gruppo di Passoscuro la foto dello stesso impianto, ritrovato in spiaggia.

Da lì sono stati sufficienti pochi commenti per ritrovare il proprietario, sicuramente felicissimo di avere di nuovo un oggetto per lui indispensabile.

Probabilmente senza Social Network e soprattutto senza la solidarietà delle persone non sarebbe stato possibile ritrovare l’apparecchio nell’arco di pochissime ore.

Fonti di riferimento: Fabio Maria Russo-Facebook/Sei di Passoscuro se-Facebook