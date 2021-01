Quest’uomo di 80 anni cuce bellissime trapunte per le persone bisognose

Si chiama Brent Rushton, noto come “Papa”, questo 80enne dal cuore generoso che da ormai 15 anni cuce bellissime trapunte, per donarle alle persone bisognose.

L’ultima serie l’ha ideata per i rifugiati e un anno fa ha anche realizzato una trapunta per il Festival of Trees, venduta per 3.000 dollari.

Non solo, Brent è così generoso che ama donare le sue creazioni anche a familiari, amici, vicini di casa.

A proposito della sua storia, ha svelato a 2KUTV di aver passato i primi 75 anni della sua vita comportandosi in modo ben poco altruista, e di aver deciso di voltare letteralmente pagina.

Nel corso degli anni ha realizzato dalle 200 alle 300 trapunte, trascorrendo anche 12 ore al giorno nel suo laboratorio per crearle.

E’ lui stesso a procurarsi gran parte dell’occorrente anche se ha ricevuto diverse donazioni, compresa quella della Mountain America Credit Union di 500 dollari.

