Anziano inglese affigge un cartello sul vetro di casa per cercare nuovi amici dopo la morte della moglie

Rimasto completamente solo dopo la morte della moglie, un anziano di Alton (Inghilterra) ha pensato di cercare nuovi amici e, per farlo, ha affisso un cartello sul vetro della propria abitazione.

Tony Williams, 75 anni, ha passato giorni senza parlare con nessuno dopo che sua moglie Jo, anche lei 75 anni, è morta a maggio di quest’anno. La coppia non ha figli e l’uomo si è ritrovato improvvisamente solo, senza famigliari nelle vicinanze né amici.

Ha pensato allora ad un’originale soluzione: cercare nuovi amici mettendo un poster fuori dalla propria casa.

Sul cartello si legge:

Un messaggio molto chiaro e anche triste che riaccende l’attenzione sulla situazione degli anziani che troppo spesso vivono in una condizione di totale solitudine.

Tony aveva già fatto un primo tentativo pubblicando due annunci a pagamento su un giornale locale cercando un amico con cui chiacchierare ma senza risultati. Ha pensato poi di distribuire dei biglietti da visita con la stessa richiesta al supermercato locale o quando era fuori a passeggiare ma anche in questo caso niente di fatto.

Tony ha spiegato:

“È la mia ultima risorsa. Ho provato di tutto per fare amicizia, ma sembra che nessuno voglia parlare con me. Non molte persone passano davanti a casa mia, ma speravo che si sarebbe diffuso nella comunità e che qualcuno potesse contattarmi. Jo era la mia migliore amica e abbiamo avuto una vita incantevole. Ma ora sono solo. La mia meravigliosa moglie è appena morta e non ho nessuno. Tutto quello che voglio è che qualcuno veda il cartello e mi telefoni. Voglio solo una bella conversazione, così non rimango seduto in silenzio tutto il giorno. Trascorro la maggior parte dei giorni seduto in casa in silenzio, aspettando solo che il telefono squilli … ma non lo fa mai”