Viene sollevato da un camion dei pompieri per dire addio a sua mamma dalla finestra della casa di cura

Questa è sicuramente una delle notizie più tristi e toccanti che leggerete oggi. Un uomo voleva dire addio a sua madre che, ospite di una casa di cura, era in fin di vita. A causa del Covid non poteva però accedere alla struttura e allora ad aiutarlo c’ha pensato la coordinatrice del centro con la collaborazione dei vigili del fuoco.

Scott Wolf è un figlio come tanti che, di questi tempi, con tutte le misure di sicurezza previste dal coronavirus, non poteva neppure dire addio a sua madre tenendogli la mano e guardandola per l’ultima volta. La donna di 94 anni, infatti, era ricoverata nella casa di cura Circle Retirement Community a Bridgewater, Virginia (USA) e non poteva ricevere visite anche se si trovava ormai in fin di vita.

Ad aiutare il figlio è intervenuta Sarah Petty, la coordinatrice della struttura che ha pensato ad un escamotage per fare in modo che potesse vedere la mamma per l’ultima volta. Come? Ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco per fare in modo che Scott riuscisse ad arrivare in prossimità della finestra della camera che si trovava al secondo piano della casa di riposo.

Grazie alla scala dei pompieri e ad una piattaforma su cui Scott si è potuto fermare un po’, l’uomo ha potuto vedere e salutare per l’ultima volta, sia pur separato da un vetro, la mamma il cui letto era stato avvicinato alla finestra.

Sarha Petty ha dichiarato che è stata una giornata molto emozionante per tutti, compreso lo staff, e tante persone hanno pianto. Il capo dei vigili del fuoco si è detto molto felice di aver portato a termine questa insolita missione.

La donna è morta il giorno successivo alla visita del figlio.

Fonte: Patch

