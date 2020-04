A Torino l’apecar-bar che porta a casa caffè, cappuccino e brioche

Fare colazione al bar, sorseggiando un buon caffè da soli o in compagnia. Una di quelle abitudini che il coronavirus ci ha momentaneamente tolto. Ma lo storico marchio Caffè Vergnano ha pensato di ovviare a questa mancanza grazie all’Apecar che consegna a domicilio.

Tante sono le iniziative avviate in questo periodo, il porta a porta sta tornando in auge anche per far fronte all’impossibilità di uscire. L’ultima arriva da Torino, dove Caffè Vergnano ha creato una sorta di Coffee Shop su tre ruote, che porta casa per casa espressi, cappuccini, bicerin e brioche. La speciale apecar, che ne riporta il marchio, è infatti un vero e proprio bar ambulante, che cerca di far sentire meno la mancanza del rito a cui noi italiani siamo affezionati.

“Da oggi la colazione come quella del bar potrà diventare realtà, anche in tempi di lockdown: Caffè Vergnano attiva la consegna a domicilio nel centro di Torino” si legge su Instagram.

Basta chiamare per vedersi recapitare direttamente a casa i prodotti che normalmente si consumano al bar, realizzati al momento. Inoltre, è possibile acquistare anche il caffè macinato 100% arabica in lattina.

“Sappiamo che la colazione o il caffè al bar è un rito per molti italiani e crediamo sia una delle abitudini che più mancano in questo momento di quarantena” racconta Carolina Vergnano. “Per questo, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge, abbiamo pensato di attivare questo servizio a domicilio che potesse, anche se in piccolo, dare un segnale di conforto e di normalità”.

L’iniziativa riguarda la città di Torino. Se vi trovate lì e ne volete approfittare, qui potete trovare tutte le informazioni

