AAA cercasi il cappello da alpino di Bruno, compagno di avventure da 50 anni

Un ricordo legato alla leva militare con un valore affettivo inestimabile. Papà Bruno ha perso il suo cappello da alpino a Milano e la figlia Letizia chiede una mano sui social per ritrovarlo. “Con questo capello, papà ha condiviso 50 anni di vita”, dice la ragazza.



L’appello di Letizia ha già avuto molte condivisioni, ma serve l’aiuto di tutti per ritrovare il cappello da alpino di papà Bruno che lo ha perso proprio durante l'adunata a Milano. Bruno, infatti, è un alpino del quarto raggruppamento Sezione Marche.

Sabato 11 maggio a Milano "ha smarrito o gli è stato rubato il proprio cappello d'alpino nei bagni chimici del parco del Castello Sforzesco". La lunga ricerca non è servita a molto, perché il cappello non è ancora stato ritrovato.

“Potrà sembrare esagerato, ma il cappello è un segno d’appartenenza molto importante per questo corpo, soprattutto se, come in questo caso il cappello è quello consegnato durante la leva militare, con cui ha condiviso più di 50anni di vita,di avventure e di adunate”, scrive nel post Letizia.