Il maestro ballerino del Ghana che abbatte le barriere con la danza

Quando le parole non bastano è la danza a fornire un valido strumento di comunicazione. Lo sa bene il maestro Sackey Percy che per aiutare i suoi studenti a raccontarsi e a parlare ha sfruttato il potere catartico del ballo.

Sackey vive in Ghana e insegna arte a Obo-Kwahu nella Eastern Region del paese africano. Sui social, soprattutto su Instagram e Twitter, è ormai una celebrità. Migliaia di follower seguono i video pubblicati e interagiscono con lui.

Non a caso ha conquistato il soprannome di insegnante ballerino. Qualche settimana fa il maestro è stato immortalato mentre ballava gioiosamente con i suoi studenti sulle note della canzone "Omo Ada" di Medikal e Fella Makafui.

Una scena non molto comune in una scuola, con gli allievi in uniforme. Eppure il ballo ha attirato l'attenzione di tutto il mondo. Non si tratta solo di un momento di break dalle lezioni. Per Sackey ballare insieme ai ragazzi significa cercare di conquistare la loro fiducia ma soprattutto aiutare i giovani a riacquistare fiducia in se stessi.

"E anche a farmi raccontare quali sono i loro problemi o se c’è qualcosa che li preoccupa” racconta durante un'intervista rilasciata alla BBC.

Così, seguendo i gesti e i passi della celebre Azonto dance, Sackey è riuscito nel suo intento diventando il punto di riferimento di molti ragazzi spesso lasciati soli o comunque costretti a fare i conti con la povertà.

Qui uno dei suoi video su Instagram:

E altre esibizioni su YouTube

Un maestro dai metodi decisamente originali ma che vanno dritti al cuore dei suoi piccoli studenti!

LEGGI anche:

Francesca Mancuso