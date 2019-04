Questo dodicenne ha portato l'amico disabile a scuola sulle spalle ogni giorno per SEI anni

Ogni giorno accompagna l'amico disabile portandolo sulle spalle

Niente è impossibile se hai la fortuna di avere un amico che ti sostiene e ti aiuta. Ogni giorno, Xu Bingyang, un ragazzino di 12 anni, porta in spalla Zhang Ze, il compagno di classe disabile. Questa è la loro storia, la più dolce che leggerete oggi.

Xu Bingyang oggi ha 12 anni, ma porta in spalle l’amico Zhang Ze dal primo anno di una scuola in Cina, da quando aveva 6 anni.

Non importa se piove o c’è il sole, i due amici sono inseparabili e il ragazzino disabile viaggia sempre sulle spalle di Xu Bingyang.

Una volta in classe, lo aiuta a prendere il pranzo, a seguire la lezione e a riempire la bottiglia d’acqua.

Zhang soffre di una malattia rara la miastenia grave che gli impedisce di camminare e di avere movimenti fluenti perché tocca muscoli, cervello e midollo spinale, ma Xu dice di essere felice di essere ‘il bastone da passeggio’ dell’amico.

La loro bella amicizia dei due ragazzini di Meishan, nella provincia sud-occidentale della Cina è finita sui giornali locali ai quali Xu ha raccontato l’inizio della loro avventura. Sin dal primo giorno di scuola, si sono trovati in sintonia e per Xu è stato normale prendersi cura dell’amico.

“Xu Bingyang è il mio migliore amico. Ogni giorno, studia con me, chiacchieriamo e giochiamo. Lo ringrazio perché si prende cura di me”, dice Zhang a Sichuan Online.

Un grande cuore quello di Xu soprattutto perché l’amico non sarebbe mai stato in grado di frequentare la scuola senza un sostegno.

“Pensavo che se non l'avessi aiutato, nessun altro l’avrebbe fatto”, dice Xu.

Tra mille difficoltà, come lo spostare fisicamente il compagno che pesa 25 chili ( lui 40), fare le scale, mangiare o andare in bagno, questo ragazzino ci dà una grande lezione di vita e ci insegna a non girarci dall’altra parte quando vediamo qualcuno in difficoltà.

Dominella Trunfio

