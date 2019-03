Vedendo il suo corpo che stava velocemente cambiando, ha deciso di guardarsi allo specchio e di lanciare un messaggio a tutte le donne che come lei stanno combattendo la battaglia contro il cancro: accettare la trasformazione e non arrendersi mai anche se la strada è in salita.

Vashnavi Poovanedran conosciuta come Navi Indran Pillai è una ragazza malese di 28 anni che da tempo, lotta contro un carcinoma mammario che si è diffuso anche al fegato e alla spina dorsale.

"Ho il cancro. Sto combattendo, ma ho intenzione di vivere la mia vita al massimo", dice.

Da tempo, Navi si sottopone a chemioterapia e documenta tutto questo percorso sul proprio profilo Instagram, con l’obiettivo di dare speranza a chi si trova nella sua stessa condizione. Lei che è entrata in ospedale molto presto, sa cosa significa la sofferenza, quella fisica, ma soprattutto quella psicologica.

La prima volta che gli è stato diagnostica un tumore aveva solo 22 anni, si era appena laureata e sognava un presente e un futuro diverso.

"Pensi sempre che il cancro sia qualcosa che succede alle persone anziane, ma la malattia non discrimina", continua.

Dopo un periodo di forte depressione, Navi però ha deciso di non arrendersi e di condividere il suo dolore, ma anche la sua voglia di farcela sui social. Oggi ha oltre 13mila follower che dice di essere il suo toccasana nei giorni più bui.

"Ho iniziato a supportare gli altri, ma onestamente il supporto che ho ricevuto dalle persone attraverso i social media è stato sorprendente. L'incoraggiamento da parte delle persone durante il mio percorso mi ha aiutato ad avere un atteggiamento positivo”, continua Navi.

"Ci sono giorni in cui sono davvero giù, ma con il sostegno degli altri, si diventa più forti”.

Navi ha scelto di non portare una parrucca e di demonizzare i cambiamenti del suo corpo, facendo dei book fotografici, tra i tanti ce n’è uno bellissimo, in cui lei indossa un vestito da sposa malese.

Il servizio fotografico nuziale si chiama "The Bold Indian Bride" e va oltre qualsiasi schema e lancia un forte messaggio: la vita ci mette davanti a enormi ostacoli, le cose spesso non possiamo controllarle, ma possiamo reagire abbracciando le trasformazioni e combattendo la malattia.

