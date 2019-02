Da clochard a operaio in un maneggio: la storia a lieto fine di Francesco e del suo cane Tommaso

Dalla strada a un maneggio con un futuro tutto diverso. Il 63enne Francesco che viveva da clochard insieme al suo cane a Roma, si è trasferito a Mantova, adesso lavora e ha finalmente un letto dove dormire.

Passava le sue giornate in via Veneto assieme all’adorato cagnetto Tommaso, amico fedele, che stava accanto a lui mentre cercava di racimolare qualche spicciolo dai passati.

Un giorno però, Francesco è stato ripreso con uno smartphone da Loredana Pronio, presidente della FederFida onlus, associazione impegnata nell'assistenza ai senzatetto con animali, mentre si sfogava dicendo di cercare solo un letto e un pasto per lui e Tommaso.

“So fare tantissime cose, ho iniziato facendo il muratore, so cucinare, pulire, fare giardinaggio, l'idraulico. Non ho nessun vizio se non il divorare libri e l'amore grande per gli animali. Non chiedo uno stipendio ma solo un letto e un pasto, per me e il mio cane", racconta.