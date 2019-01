Ha trascorso tutto il 2018 a ripulire le spiagge della Cornovaglia dalla plastica. Una "nonna" di 70 anni, stanca di vedere i luoghi a lei cari deturpati dall'inquinamento, ha deciso di darsi da fare rimboccandosi le maniche e raccogliendo i rifiuti in ben 52 spiagge, una a settimana.

Armata di sacchi neri, Pat Smith ha iniziato un lungo tour senza sosta, da una parte all'altra del Sud-Ovest dell'Inghilterra collezionando, si fa per dire, rifiuti in luoghi di straordinaria bellezza da Coverack, in Cornovaglia, a Blackpool Sands, nel Devon.

Pat ha trascorso tutto il 2018 sulle spiagge iconiche del Devon e della Cornovaglia, compreso il giorno di Natale. E nel 2019 continuerà a farlo. Madre di due figli, non ha intenzione di fermarsi, certa che le spiagge abbiano bisogno di lei.

Fondatrice del gruppo ambientalista Final Straw Cornwall, ha dichiarato: "Pulire 52 spiagge nel 2018 era il mio proposito per l'anno nuovo".

La donna ha sentito di dover fare qualcosa dopo aver notato gli effetti dell'inquinamento dovuto alla plastica e dopo aver riflettuto sulla sua vita.

"Sono cresciuta nella generazione in cui l'uso della plastica era al massimo. Mi sono sentita in dovere di cercare di proteggere il nostro pianeta per i miei figli e nipoti e continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere per riuscirci" sono le sue parole

Pat ha detto che è stata spesso raggiunta da altri volontari determinati come lei a mantenere pulite le spiagge.

"Dovremmo tutti assumerci la responsabilità di raccogliere i rifiuti, oltre a garantire che non vengano abbandonati".

Partendo da Fistral, la nonna ha iniziato la raccolta, rimanendo stupita dalla grande quantità di rifiuti trovati, dai sacchetti contenenti la cacca di cane ai detriti abbandonati da persone pigre, per nulla preoccupate del danno provocato all'ambiente.

"Almeno il 50% dei detriti di plastica che raccolgo proviene dall'industria della pesca e penso che sia ora che ci sia un incentivo affinché i pescatori riciclino la plastica" ha detto.

Pat non si è fermata neanche a Natale, quando ha ripulito la spiaggia di Trevone. Un esempio che tutti noi dovremmo seguire, differenziando bene i rifiuti e cercando di tenere puliti i luoghi in cui viviamo.

