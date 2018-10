Un calendario ironico e sexy in compagnia dei nostri amici a quattro zampe. I vigili del fuoco australiani, anche quest’anno, si mettono a petto nudo per una nobile causa: raccogliere fondi per i bambini ustionati.

Oltre 4milioni di visualizzazioni per il backstage del loro servizio fotografico. I vigili del fuoco australiani spopolano sui social con le loro pose provocanti tra addominali, bicipiti scolpiti. Giocano sull’erba con cani e gatti, accarezzano un cavallo tra boschi autunnali o finta neve.

L’edizione numero 26 è ancora più scoppiettante delle scorse, i pompieri sono anche assieme ai cani da salvataggio a fin di bene: i fondi raccolti dalle vendite del calendario 2019 andranno alla Children's Hospital Foundation, alla Westmead Children's Hospital Burns e a sostegno della ricerca sulle ustioni sui bambini.

Dal 1993, primo anno in cui hanno realizzato gli scatti, hanno raccolto e devoluto in beneficenza 2,8 milioni di dollari per aiutare centinaia di bambini ricoverati in ospedale a causa di gravi ustioni.

In questi anni, i fondi sono serviti per acquistare attrezzature mediche, per la ricerca e per dare sostegno alle famiglie più bisognose.

Ecco un assaggio:

Che dire, belli e con un grande cuore!

Dominella Trunfio

