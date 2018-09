Un gesto di gentilezza che strappa un sorriso, forse perché non siamo più abituati a prenderci cura degli altri. Leggete cosa è successo a questo bambino che parcheggia la sua bici sempre nello stesso punto.

Ha solo quattro anni e una bici verde e blu senza rotelle. Ogni giorno, scende dalla due ruote e la lega a un lampione, sempre nello stesso. Cosa c’è di tanto straordinario? Che qualcuno ha notato questo suo comportamento e ha deciso di fargli un regalo molto speciale, ovvero attaccare un adesivo in cui si riserva quel posto sempre al piccolo ciclista.

Il bimbo è il figlio di Christie Dietz, uno scrittore freelance che ha raccontato questa simpatica storia proprio sul suo profilo Twitter che ha avuto oltre 50mila condivisioni.

Nell’ultimo anno, mio figlio ha parcheggiato la sua bici in questo lampione quasi ogni giorno. Questa mattina, è apparso questo adesivo. Ha dato una svolta alla nostra giornata, la gente può essere davvero brillante. Grazie a chiunque l’abbia fatto.

My son has parked his bike by this lamppost just about every day for the last year. This morning, this sticker had appeared. Absolutely made our day. People can be so brilliant. Thank you, whoever did it 😊 pic.twitter.com/rYC8jCTD5L