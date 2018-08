Un caffè gratis in cambio di una busta di rifiuti raccolti da una delle riserve naturali più belle d'Italia. Siamo in Puglia dove la modella Tanya Gervasi ha lanciato l'iniziativa, supportata dal Consorzio di Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

Un luogo paradisiaco, situato sulla costa adriatica dell'alto Salento, a pochi chilometri da Carovigno e San Vito dei Normanni. La Riserva di Torre Guaceto è costituita da un’area marina ed una terrestre. Lì, nonostante si tratti di un luogo protetto, i rifiuti purtroppo non mancano.

Il mare infatti restituisce ciò che noi gettiamo, portando a riva grandi quantità di rifiuti.

L'iniziativa Plastic x coffe

Per questo, la modella ha cercato di coinvolgere quante più persone possibili nella pulizia delle spiagge di Torre Guaceto. L’idea è che chiunque, durante la propria permanenza in Riserva, possa riempire una busta di rifiuti spiaggiati consegnandola poi al lido dell’area protetta, presso la spiaggia di Punta Penna Grossa. A quel punto, in cambio della busta, potrà ricevere un caffè gratis.

Un piccolo incentivo che potrebbe spingere ancora di più i bagnanti a ripulire la spiaggia.

“Una volta, mentre stavo raccogliendo degli oggetti in spastica lungo la spiaggia – spiega la modella -, un uomo mi ha chiesto perché lo stessi facendo e di evitarmi la fatica perché tanto c’erano operatori addetti che avrebbero fatto quel lavoro. Ma al signore ho risposto che sbagliava, perché tenere pulita la Riserva e proteggerla da comportamenti che la danneggiano deve essere compito quotidiano di ciascuno di noi. E devo dire che ci sono tante persone che, come me, raccolgono i rifiuti”.

Da qui l’idea lanciata da Tanya Gervasi, che ha ideato la campagna ‘Plastic x coffe’ per ringraziare chi raccoglie i rifiuti in spiaggia offrendo lei stessa 20 caffe. Una volta che questi saranno esauriti, un altro utente potrà offrirne altri 20 a chi si adopera per tenere pulita la Riserva.

“Ringrazio Tanya con l’auspicio che il suo comportamento diventi un esempio da seguire per quanti amano e hanno a cuore la conservazione e lo sviluppo della Riserva” ha dichiarato il presidente del Consorzio, Mario Tafaro.

Anche se la raccolta dei rifiuti delle spiagge dovrebbe essere fatta in maniera disinteressata, senza necessariamente una ricompensa, si spera che Plastic x coffe possa fornire un motivo in più per ripulire le coste, non solo in Puglia.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso