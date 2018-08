Ha solo sei anni, ma ha salvato oltre mille cani da una morte certa. Ecco la storia di Roman McConn e dei suoi tanti amici a quattro zampe che adesso hanno una casa.

Roman insieme alla mamma Jennifer ha creato il Project Freedom Ride, un ente di beneficenza che salva i cani dall'eutanasia e cerca loro una casa. L’idea è venuta dopo l’adozione del loro cane.

“Nel luglio del 2015 abbiamo adottato Moon da un rifugio del Texas, dove praticano la soppressione dei cani, ho preso a cuore la causa e ho cominciato a collaborare con altri volontari presso il rifugio locale”, spiega la donna.

Dopo l’arrivo di Moon, sebbene piccolissimo Ronan decide di regalare i soldi ricevuti per il compleanno al rifugio. I genitori erano increduli, ma quel gesto ha cambiato la vita a tanti cani.

“Come genitori, ci sentivamo un po’ sciocchi perché non stavamo facendo niente per salvare i cani, nostro figlio, invece,ci stava insegnando qualcosa di unico”, continua.

Da qui nasce la voglia di mettersi in gioco, di salvare animali: la famiglia si trasferisce a Washington, ma continua ad aiutare i cani del Texas, uno fra gli stati che applica l'eutanasia ai cani che non vengono adottati in tempi brevi.

Roman assieme alla mamma realizza dei video per far conoscere le storie dei cani ospitati nel rifugio e riuscire così a metterli in contatto con potenziali famiglie per l’accoglienza. Il bambino presenta gli animali fisicamente e spiega perché dovrebbero essere adottati.

"Mi fa sentire felice salvare tutti questi cani, ma sono sicuro che anche loro lo siano", dice il piccolo Roman.

Project Freedom Ride è oggi partner di numerosi rifugi di soccorso in Texas che salvano cani randagi, abbandonati o destinati a essere soppressi e li aiuta a trovare nuove famiglie o a spostarsi nell’area del Pacifico, dove grazie a Roman e la sua famiglia possono vivere in sicurezza e tranquillità.

Ad oggi, in soli due anni dalla fondazione, sono stati salvati ben 1050 cani. Bravissimi!

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto