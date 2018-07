Sammy Basso, giovane di 23 anni affetto da progeria, ieri ha conseguito la laurea in Scienze naturali all'Università di Padova con 110 e lode.

Originario di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, è uno dei cinque italiani colpiti da progeria, una rara malattia genetica conosciuta nota anche come 'sindrome da invecchiamento precoce'.

Sammy da anni è impegnato nel far conoscere questa rara malattia. Da anni infatti è il volto dell’Associazione Italiana Progeria, nata nel 2005 dall’idea dei genitori, Laura e Amerigo.