“Non si può morire di bullismo”. Parola di Ilaria Bidini, che da anni lotta contro questo tremendo male. Un messaggio forte e commovente lanciato ieri dalla studentessa in occasione della discussione della sua tesi di laurea.

La proclamazione è avvenuta ieri mattina. Lo sguardo fiero, i capelli rosa e un sorriso che da solo è in grado di comunicare più delle parole. E di parole Ilaria ne ha dette di importanti, mentre illustrava il contenuto della sua tesi (Sconfiggere il Bullismo: Il contributo dell’educazione) sulla lotta al bullismo e al cyberbullismo di cui lei stessa è stata vittima e sull'importanza dell’educazione e della scuola per eliminare questa piaga.

A mezzogiorno dell'11 luglio Ilaria, già Cavaliere al merito della Repubblica e paladina dei diritti dei disabili, si è laureata ad Arezzo presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università di Siena.