Fatte a mano con amore, cucite una ad una per un nobile scopo, quello di dare un po’ di sollievo e di calore ai bambini che subiscono traumi come violenza domestica o incidenti automobilistici. Sono le coperte di alcune nonne davvero speciali.

Hanno già realizzato oltre 80 ‘trapunte di salvataggio’ da donare alle forze dell’ordine e da usare in caso ci siano bambini rimasti coinvolti in situazioni traumatiche come possono essere ad esempio lo scoppio di un incendio in casa, un malore di un genitore e via dicendo.

L’idea è del gruppo di cucito Stitch and Chat di Rockhampton, in Australia ed è nata a Springfield, nel Missouri, ma è stata prontamente condivisa tramite newsletter così da arruolare esperte di taglio e cucito.

"Quando ho letto di quanto fossero utili delle coperte per i bambini, ho pensato che fosse una buona idea realizzarle a livello locale. È un modo in cui possiamo offrire un confort ai bambini”, spiega la coordinatrice del progetto Rill's Quilts, Sandra McClelland.

Ogni lunedì e giovedì le signore si riuniscono e cuciono. I tessuti sono donati dai cittadini ma c’è anche una piccola sovvenzione da parte del Consiglio regionale di Rockhampton.

"Abbiamo fissato degli obiettivi da raggiungere e poi doniamo ai vari distretti di polizia. Le trapunte sono tutte molto simili, vengono sigillate in borse ermetiche fino a quando non saranno necessarie”, continua McClelland.

I membri di Stitch and Chat lavorano con entusiasmo e l’attività non fa bene solo ai bambini, ma anche agli anziani che soffrono spesso la solitudine. In questo modo, almeno due volte la settimana ci si incontra e si lavora insieme, si scambiano opinioni, idee e ci si sente ancora utili.

"Il nostro membro più anziano ha 97 anni, nonostante l’età ha consegnato il kit come tutti gli altri”.

E in ogni trapunta c’è una piccola etichetta che recita: ‘Fatto con amore’.

Un bellissimo gesto di altruismo che dimostra ancora una volta che magnifica risorsa siano i nonni, anche quelli ‘adottati’.

Dominella Trunfio