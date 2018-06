Ha potuto realizzare il suo sogno di partecipare a una gita scolastica in campeggio grazie alla sua insegnante. Ecco la storia di Maggie, una ragazzina affetta da paralisi cerebrale che ha vissuto l’emozione di un trekking grazie a Helma.

Maggie è affetta da paralisi cerebrale e costretta a muoversi su una sedia a rotelle sin da quando è nata, Helma Wardenaar è invece la sua insegnante e direttrice dei servizi dell’ dell’Academy for Global Citizenship di Chicago.

Quando a fine anno la scuola ha deciso per una gita scolastica alternativa, ovvero un trekking in campeggio in mezzo alla natura, passeggiando tra i boschi, tutti gli alunni hanno accolto la notizia con entusiasmo. La stessa cosa non è successa Maggie che in un attimo ha realizzato che per quanto bellissima, non avrebbe potuto partecipare a questa esperienza.

Ma Helma che conosce Maggie sin da quando è nata, non si è arresa e ha iniziato a pensare a un modo per far partecipare la ragazzina alla gita con tutti si suoi compagni di classe. Alla fine, dopo aver scartato diverse ipotesi, si è ispirata al babywearing in formato large!

Helma ha acquistato uno zaino tecnico da trekking in grado di sostenere il peso della ragazzina e si è offerta personalmente per portarla sulle sue spalle! Un bellissimo gesto di umanità che ha reso la piccola Maggie una persona felice regalandone quella normalità che tanto sogna.

La storia è stata raccontata anche in un video:

