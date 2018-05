Una storia d’amore che unisce due persone, ma anche due continenti e culture diverse e dimostra come i sentimenti veri riescono a superare ogni ostacolo. Prendetevi due minuti di tempo per leggerla perché potrebbe dare una svolta alla vostra giornata.

Sono insieme da oltre 40 anni, ma il loro amore per molto tempo sembrava impossibile. I protagonisti sono un artista indiano e una donna svedese e la storia probabilmente era scritta nel destino.

Pradyumna Kumar Mahanandia è un uomo indiano nato nel 1949 in un piccolissimo villaggio indiano. Alla sua nascita lo stregone aveva rivelato la profezia: Kumar era destinato a sposare una musicista proveniente da un paese lontano, nata sotto il segno zodiacale del Toro e proprietaria di una foresta.

"Ho creduto fortemente nella profezia e adesso ho la certezza che tutto è pianificato in questo mondo", ha detto Kumar.

Soprattutto perché le cose sono andate esattamente così e Kumar ricorda perfettamente il giorno in cui la profezia si è avverata.

La bella storia inizia il 17 dicembre 1975, all’epoca l’uomo faceva l’artista di strada. Quel giorno, una donna bionda con gli occhi azzurri di nome Charlotte Von Schedvin, gli chiese di farle un ritratto.

"Quando apparve davanti al mio cavalletto, mi sentivo leggero. Non trovo le parole per esprimere i sentimenti che ho provato. I suoi occhi erano così blu e grandi che mi sembrava che stesse guardando me, ma la mia anima”, dice ancora l’uomo.

Kumar non riusciva a disegnare ed era la prima volta che gli accadeva, così aveva chiesto a Charlotte di tornare un altro giorno.

"Alla fine ci siamo visti tre volte e ho fatto ben tre ritratti. Ma già al secondo incontro ho capito che era lei, soprattutto avevo scoperto che la misteriosa donna era nata sotto il segno del Toro, possedeva una foresta e suonava il flauto. Proprio come diceva la profezia. Così le dissi semplicemente: sarai mia moglie, è scritto nel destino”, continua Kumar.

Charlotte, che all'epoca aveva 19 anni, non aveva paura di questa inaspettata dichiarazione e decise di provarci. Così i due ragazzi passarono tre settimane insieme prima che la donna tornasse in Svezia, un luogo lontanissimo dall’India, soprattutto per un’artista con scarse possibilità economiche.

La storia sarebbe dunque finita lì se Kumar, giovane e determinato, non avesse deciso di inseguire quell’amore appena trovato. Dopo un anno e mezzo trascorso a mettere qualche soldo da parte, l'artista ha venduto tutto ciò che aveva e ha comprato una bicicletta.

E proprio sulle due ruote, pian piano ha percorso 6mila miglia per vedere Charlotte.