Non ha smesso di abbaiare finché finalmente qualcuno è arrivato per soccorrere il suo proprietario, un ragazzo di 22 anni che era stato colto da un malore improvviso. Il latrato disperato del cane è stato fondamentale per salvargli la vita.

Una storia che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna ha avuto una svolta diversa, anche se ancora è troppo presto per parlare di lieto fine. Il 22enne è stato ricoverato in rianimazione.

Le sue condizioni sono ancora tutte da definire, ma da indiscrezioni sembra che non sia più in pericolo di vita. Di certo c’è che il suo cane, un meticcio di taglia media, ce l’ha messa davvero tutta per far sì che qualcuno entrasse in casa a soccorrerlo.

Il ragazzo si era sentito male nel suo appartamento di via San Faustino a Brescia, improvvisamente si è accasciato per terra. A quel punto il cane ha abbaiato senza sosta per chiedere aiuto. E’ proprio così che ha attirato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato il 112. Non rispondendo nessuno al citofono i carabinieri si sono arrampicati su per la grondaia e sono entrati in casa da una finestra.

Da lì la scoperta del ragazzo accasciato e del suo cane di fianco a vegliarlo. Il 22enne è stato portato agli Spedali Civili di Brescia per vari accertamenti. Una storia che dimostra ancora una volta quanto siano straordinari gli animali e l’amore incondizionato che hanno nei nostri confronti. E senza quell’abbaiare incessante forse questo articolo avrebbe avuto un epilogo diverso.

Per fortuna non è andata così e al cane eroe non rimane che attendere il ritorno del suo amico.

Altre bellissime storie di amici a quattro zampe:

Dominella Trunfio