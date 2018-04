Ogni giorno inforca i suoi pattini e attraversa il Baikal, uno dei laghi più profondi al mondo, che durante il rigido inverno siberiano si congela. Lyubov Morekhodova è una nonnina di 76 anni, ecco la sua curiosa storia e perché pattina.

Non è di certo una pensionata ordinaria, perché non solo riesce a sopravvivere a temperature che vanno anche sotto i 50 gradi, ma ha un cuore grande e generoso perché per sfamare i suoi animali al pascolo percorre tanti chilometri sui pattini.

Lyubov Morekhodova ha imparato a pattinare all'età di sette anni e non ha mai smesso. Un tempo ingegnere in tecnologia, oggi vive in una casa modesta e si prende cura dei suoi amici: cani, gatti, galline, vitelli, tori e mucche.

Si sveglia alle 5.30 del mattino per dare da mangiare alle mucche e farle uscire per pascolare su una collina e per controllarle e assicurarsi che non manchi loro dell’acqua, si infila i pattini e scivola leggera sul lago. Pattini che sono stati costruiti da suo padre e che risalgono alla seconda guerra mondiale.

cuore della Siberia per non lasciare i suoi animali. La storia della donna ha fatto il giro del mondo perché un suo amico Alexey Vaskov ha girato un breve video e lo ha pubblicato online. Tutti sono rimasti affascinati dalla sua forza. "Tengo d'occhio le mie mucche, ma quando si allontano troppo, metto i pattini e vado a vedere dove sono. Tutto ciò mi dà felicità e mi mette di buonumore", spiega. Da quando suo marito è morto nel 2011, Lyubov vive da sola e anche se i suoi nipoti hanno cercato di convincerla a trasferirsi in città, la nonnina ha sempre insistito per rimanere nel

Negli inverni più rigidi riceve aiuto dai vicini che l’aiutano a scavare buchi nel ghiaccio per dissetare i suoi animali, ma capita anche se sia lei stessa a portare i secchi su e giù, anche dieci volte al giorno, naturalmente sui pattini.

"Non lascerò mai i miei animali, viviamo una vita felice qui, loro ed io. In estate mi vengono a trovare tutti i miei parenti, mentre d'inverno sono troppo occupata per annoiarmi".

Guarda il video:

Davvero straordinaria!

Dominella Trunfio

