Nel settembre dello scorso anno, l’uragano Irma aveva devastato la Florida e l’impatto della tempesta sulle mangrovie era stata disastroso, cosi il diciottenne Theo Quenee ha deciso di ripiantarle.

Le mangrovie sono gruppi di alberi e arbusti che vivono con le radici immerse nell'acqua. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) svolgono un ruolo fondamentale nell'ambiente perché stabilizzano la costa, contribuendo a ridurre l'erosione causata dalle mareggiate, onde, maree e correnti.

Potremmo dire che le mangrovie sono dei veri e propri reni, dato che attraverso di esse l’acqua viene filtrata e si purifica. Ma non solo, filtrano molti sedimenti e proteggono la Grande barriera corallina che va a scomparire con la morte delle mangrovie.

"Dopo l'uragano, una massiccia quantità di piantine di mangrovie era finita tra alghe e detriti. Tutto sarebbe stato raccolto e gettato in discarica, a quel punto ho capito che sarebbero state uccise migliaia di mangrovie per fare pulizia”, spiega Quenee .

Visto che in passato aveva già avuto esperienza nella coltivazione, il diciottenne ha raccolto le mangrovie trovate per strada e ha iniziato nell’impresa di dargli una nuova vita.

"Vivo in una zona con molti alberi, quindi il tetto di casa mia era l'unico posto in cui c'era la luce del sole. Ne ho piantate 524. Ho fatto un corso di scienze marine, so come gestire le mangrovie”, continua.