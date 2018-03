C’è chi ama fare la maglia, chi cucinare e chi ancora dedicarsi all’hobby del giardinaggio. Le nonne sono tutte speciali e la storia di Concha Garcia Zaera ne è la dimostrazione: lei a 87 anni disegna usando il pc.

In soli quattro mesi, è diventata una star di Instagram con oltre 140mila follower grazie alla sua passione, quella di disegnare usando Ms paint. Sul suo profilo si descrive così:

"Mi chiamo Concha García Zaera, sono una donna di 87 anni, mi piace dipingere con il programma Paint e soprattutto stare con la mia famiglia e i miei amici". Una biografia dolcissima, tanto quanto il suo sorriso e i suoi disegni che riproducono paesaggi eleganti e colorati, tutti realizzati con il mouse. Come racconta a El Mundo, la sua passione digitale risale a 12 anni fa.

"Mio marito si è ammalato e io mi sono presa cura di lui, quindi non potevo uscire molto", ricorda.

Concha García Zaera aveva dovuto lasciare le lezioni di pittura nel centro per anziani e l'olio che usava per i suoi dipinti, aveva un odore troppo forte per poter essere usato a casa, così i suoi figli hanno pensato bene di regalarle un computer.

"Ho iniziato a disegnare delle sciocchezze: una casa, una montagna, piano piano mi sono ispirata alle cartoline che mio marito mi ha mandato negli anni o nei disegni che vedo e che mi piacciono. Io non ho molta immaginazione", spiega.

A giudicare dal risultato non si direbbe, perché questi disegni racchiudono davvero la perfezione. I dettagli sono curati, le linee precise e ogni elemento si sposa nel contesto.

Oltre ad essere una maga di paint, Concha è molto attiva sui social come un comune nativo digitale. E’ su Facebook ed usa Whastapp.

Di certo la donna non si aspettava tutto questo successo e quando è stata inondata da messaggi di affetto e di stima è rimasta letteralmente sorpresa.

Nonostante tutto questo riscontro nonna Concha continua a mantenere la sua semplicità. "Non capisco perché i miei disegni attirino così tanta attenzione, penso siano cose molto semplici”.

Secondo noi, invece, sono dei veri capolavori, che ne pensate?

Dominella Trunfio

Foto cover