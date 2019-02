Un rifugio per animali in Arizona aveva bisogno di un aiuto extra per prendersi cura di alcuni gattini appena nati. Ecco l’idea di avviare una collaborazione con un centro di assistenza per gli anziani delle vicinanze.

Il desiderio di donare e ricevere amore è sempre presente negli anziani, anche nelle persone che soffrono di Alzheimer.

I gattini nati da poco a propria volta hanno un grande bisogno di coccole.

Gli anziani del Catalina Springs Memory Care Executive ora si sentono meno soli proprio grazie alla possibilità di avere al proprio fianco questi gattini provenienti dal Pima Animal Care Center. Il progetto è stato ideato dal direttore dei servizi sanitari della casa di cura, Rebecca Hamilton.

Oltre a prendersi cura delle persone anziane Rebecca si occupa di volontariato a favore degli animali e dunque ha pensato che le due attività potessero unirsi con grandi benefici sia per le persone che per gli animali.

Prendersi cura dei gatti dona molta felicità e questo grande regalo può raggiungere anche le persone anziane in difficoltà, ammalate o sole.

L’iniziativa si è rivelata un successo dato che le condizioni sia degli anziani che dei gattini sono migliorate. Gli anziani si sono presi cura di due gattini di nome Turtle e Peaches e entrambi i mici hanno raddoppiato il proprio peso e stanno bene.

Agli anziani prendersi cura dei gattini ha dato la possibilità di esprimere e di ricevere affetto e di ritrovare quella grande gioia che li fa sentire umani nonostante l’età avanzata e la malattia. I gatti, a modo proprio, dimostrano una grande gratitudine per l’amore che ricevono.

Marta Albè

Fonte foto: Pima Animal Care