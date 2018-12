Basta un piccolo gesto per cambiare il mondo perché, come sappiamo, unendo tante singole gocce d'acqua si forma un oceano e in questo caso stiamo parlando dell'oceano della solidarietà. Il nostro Pianeta sta attraversando una vera e propria crisi, sia dal punto di vista economico che dei valori.

Cresce il numero delle persone che non possono permettersi di fare la spesa come si deve, anche nei Paesi che fino a qualche anno fa erano considerati benestanti, Italia compresa. È la nuova povertà, di cui possiamo renderci conto ogni giorno se giriamo per una grande città guardandoci intorno con occhio critico.

Per fortuna per una situazione così grave e difficile esiste il rovescio della medaglia, rappresentato da ina serie di inziative di solidarietà per aiutare i bisognosi e i più deboli. Ecco alcune delle storie che negli ultimi mesi ci hanno colpito di più.

1) Pane gratis e pane in sospeso

Pane in sospeso, come il caffè, in Campania, e pane gratis per le persone in difficoltà in molto panifici italiani. Così nello stesso tempo si combattono gli sprechi alimentari e si aiuta chi non può permettersi di fare la spesa.

2) Scarpe per i senzatetto

Non ci ha pensato due volte, quando ha visto una senzatetto infreddolita, una giovane donna di New York ha deciso di togliersi le scarpe e di donargliele. Ha proseguito la propria passeggiata indossando solo dei calzini. Speriamo che anche altre persone decidano di imitare il suo gesto.

3) Libri in sospeso

Non solo caffè e pane in sospeso, anche i libri negli ultimi tempi sono diventati protagonisti di iniziative analoghe nelle librerie italiane. Infatti si può decidere di donare un libro a chi non può permetterselo, per fare in modo che la cultura sia davvero accessibile a tutti, anche alle famiglie e alle persone che non possono permettersi di comprare dei libri.

4) Cappotti legati ai lampioni

Una mamma canadese insieme ai suoi figli ha dato il via ad un’iniziativa di volontariato per aiutare i senzatetto in inverno. Si tratta di legare dei cappotti ai lampioni o alle panchine. I bisognosi potranno servirsene senza problemi per ripararsi dal freddo.

5) Cure gratuite

Un medico molto volenteroso e generoso per sei sere su sette della settimana gira per le strade di Pittsburgh alla ricerca dei senzatetto bisognosi di cure. Si occupa di visitarli e di donare loro i medicinali di cui hanno bisogno. Un esempio di generosità e un vero eroe.

6) Materiali scolastici gratis

Un avvocato ha dato il via ad un’iniziativa solidale a favore dei bambini poveri di Detroit e all’inizio dell’anno scolastico ha messo a disposizione la somma necessaria per donare 23 mila zainetti con tutto il materiale necessario per frequentare le lezioni.

7) Cibo avanzato donato al canile

Il Comune di Budrio, in provincia di Bologna, ha trovato una soluzione intelligente per gestire il cibo avanzato nelle mense scolastiche e ha fatto in modo di poterlo donare al canile locale. Altri Comuni potrebbero fare altrettanto e beneficiare non solo i canili, ma anche centri di accoglienza e senzatetto.

8) Raccolta dei tappi di plastica

Diverse associazioni in Italia si stanno occupando da qualche anno della raccolta dei tappi di plastica con l’obiettivo di ottenere fondi da donare in beneficenza e per aiutare le persone in difficoltà. Raccogliere e donare i tappi di plastica non costa nulla. Informatevi sulle iniziative attive nel vostro territorio per contribuire.

9) Frigoriferi della solidarietà

In Spagna e in altri Paesi del mondo ha preso il via un progetto dedicato ai frigoriferi della solidarietà per fare in modo che il cibo non venga sprecato. Così chi non può permettersi di comprare del cibo può attingere ai frigo solidali e trovare ciò di cui ha bisogno per sopravvivere.

10) Donare il sangue

Avete mai pensato di donare il sangue? Se siete adatti come donatori, non esitate. Ricordate la storia di James Harrison, l’uomo che donando il sangue ha salvato le vite di 2 milioni di bambini. Forse il vostro sangue sarà vitale almeno per una persona in difficoltà.

Avete altre storie di solidarietà da raccontarci?

Marta Albè

Fonte foto: The Katy News