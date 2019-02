Veggie Bus , a Toronto i vecchi bus navetta sono tornati a nuova vita e ormai sono una realtà consolidata. Dal 2010 infatti sono stati trasformati in mercati itineranti per trasportare frutta e verdura fresca e bio alle aree più disagiate, considerate veri e propri deserti alimentari.

Progettato da LGA Planners, il farmer's market mobile è stato ricavato dai vecchi autobus della metropolitana inutilizzati donati dalla Toronto Transit Commission. Due volte a settimana il mezzo viene rifornito con prodotti freschi di stagione, a prezzi accessibili, e consente di trasportare agli abitanti delle zone più disagiate cibi freschi e sani, utili soprattutto per chi vive lontano dai negozi di alimentari.

All'interno di Veggie Bus, LGA ha installato una serie di scaffali pieghevoli dove disporre i prodotti per la vendita. Quando il bus viene parcheggiato, gli scaffali si aprono a cascata verso l'esterno, con un arcobaleno di colori a base di lattuga, frutti di bosco, okra, yucca, broccoli, mele stagionali e altre chicche che invogliano gli abitanti di Toronto a consumare più frutta e verdura di stagione.

I clienti possono osservare gli scaffali da fuori o entrare nel bus, che è organizzato come un farmer's market in miniatura. L'interno è rivestito con mensole che sorreggono cesti di zucca e casse di frutta e verdura, senza tralasciare le foto delle persone che acquistano con soddisfazione da Veggie Bus.

L'iniziativa risponde al bisogno di prodotti freschi e di qualità nei deserti alimentari, ossia i quartieri in cui un negozio di alimentari sono pochi e fin troppo costosi. In questo senso, i mercati mobili offrono un luogo a basso costo in cui acquistare prodotti di qualità.

Le zone periferiche di Toronto sono ormai densamente popolate con alloggi a prezzi accessibili e con molti residenti che si affidano al trasporto pubblico per gli spostamenti. Ma senza negozi di frutta e verdura fresca in questi quartieri, la comunità finisce per nutrirsi quasi sempre di cibi confezionati e poco sani. Da quasi 10 anni però Veggie Bus porta alimenti sani e ricchi di gusto direttamente ai cittadini.

Marta Albè

Fonte foto: lga-ap.com