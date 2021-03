L’improbabile amicizia ai tempi del lockdown tra una novantenne francese e uno studente inglese

Il lockdown può far nascere insolite nuove amicizie: è quanto accaduto tra Elliot Bellman, studente inglese di 20 anni, e Jaqueline Tolu, pensionata di 98 anni.

I due si sono conosciuti grazie al programma Shareami, un’iniziativa che crea collegamenti internazionali, mettendo in connessione giovani che studiano il francese e anziani francofoni tramite una video chat. Elliot chiama dalla sua casa nel Kent, nel sud dell’Inghilterra, mentre Jaqueline risponde dalla sua cura a Bonneuil-sur-Marne.

Durante l’emergenza sanitaria la donna ha dovuto sopportare l’isolamento nella sua casa di cura vicino Parigi, mentre il ragazzo ha visto sfumare la possibilità di andare a studiare in Francia. Jaqueline ora ha qualcuno con cui parlare e alleviare la sua solitudine, mentre Elliot ha l’opportunità di praticare il suo francese con una madrelingua. I loro incontri sono più di un semplice passatempo: i due hanno stretto una bellissima amicizia.

ha dichiarato il ragazzo, che è al terzo anno di studi di lingue presso la Warwick University britannica.

Ma non appena ho iniziato a parlarle mi sono reso conto che è molto naturale parlare con lei, è divertente, non fa domande solo per il gusto di chiedere o per riempire il tempo, ma perché abbiamo creato un’amicizia