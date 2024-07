Vitello bendato e portato in processione a Roccavaldina, nel Messinese: “fermiamo una tradizione crudele e anacronistica”

A Roccavaldina (Messina), la festa patronale diventa l’occasione per terrorizzare e torturare un vitello!

🔴 A Roccavaldina (Messina), la festa patronale diventa l’occasione per terrorizzare e torturare un vitello!Le immagini raccontano la terribile sofferenza dell’animale che viene bendato, addobbato, legato e portato in processione per le vie del paese con al seguito i cittadini e la banda musicale.Dobbiamo fermare quello che è l’ennesimo atto di crudeltà e per questo, in vista della prossima edizione della “festa” che è prevista per i primi di agosto, noi di LAV abbiamo preparato e invieremo una diffida al Sindaco affinché nessun animale venga coinvolto durante la manifestazione.Le tradizioni storiche non possono e non devono contemplare sofferenza e sfruttamento per qualsiasi essere vivente.

