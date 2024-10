Un uomo e il suo cane rimangono bloccati in mare per l’uragano Helene, il loro salvataggio è emozionante

Durante l'uragano Helene, un uomo e il suo cane sono rimasti bloccati in mare su una barca a vela che imbarcava acqua. Il loro salvataggio, ripreso in un video, è emozionante

Probabilmente avrete sentito le tragiche notizie che arrivano dagli Stati Uniti dove l’uragano Helene sta seminando panico e devastazione. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno 130 vittime, mentre circa 600 persone risultano ancora disperse ad Asheville, Carolina del Nord.

L’uragano, categoria quattro, ha colpito prima la Florida per poi indebolirsi in una depressione tropicale mentre si spostava verso l’interno, causando distruzione in Georgia, Carolina del Nord e Tennessee.

Da questo terribile scenario arriva però una bella storia che riguarda il salvataggio di un uomo e del suo cane, rimasti intrappolati in mare proprio durante il passaggio dell’uragano che sembra averli colpiti di sorpresa, nonostante tutti gli avvisi diramati.

La loro barca a vela di 36 piedi si trovava a circa 25 miglia da Sanibel Island, Florida, quando ha iniziato a imbarcare acqua a causa della violenza dell’uragano. La sfortuna per i due è stata che Sanibel Island si trovava direttamente sulla traiettoria di Helene mentre si avvicinava alla terraferma.

In realtà, nella zona erano già stati diramati avvisi per le piccole imbarcazioni e la vera e propria allerta uragano, in quanto si prevedeva che Helene avrebbe toccato terra. Non è chiaro dunque perché i due si trovassero ancora in mare.

Fatto sta che l’uomo, in grave difficoltà, ha lanciato immediatamente una richiesta di soccorso e la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha prontamente risposto, inviando un elicottero per il recupero.

Le immagini del salvataggio riprese in un video mostrano l’uomo e il suo cane, entrambi con i giubbotti di salvataggio, nuotare verso un soccorritore che li ha prima assicurati a una barella, poi issati sull’elicottero e infine tratti in salvo.

Tutto è andato per il meglio grazie alla collaborazione dei soccorritori e fortunatamente dopo questa brutta avventura cane e proprietario stanno bene. Una storia a lieto fine!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Leggi anche: