Un murale per ricordare i 9 maiali del rifugio Cuori Liberi, uccisi dall’ingiustizia

L'artista Moby Dick, da sempre attento alle tematiche animali e natura, ha realizzato un'opera in memoria dei maiali di Cuori Liberi. In questo rifugio del Pavese lo scorso anno è stata compiuta una strage con scontri e violenze sugli attivisti. Venerdì 20 settembre ricorre un anno dai fatti di Sairano e gli attivisti sono pronti a scendere ancora in piazza

Uno sguardo gentile, sereno, di chi non si capacita di come si possa rischiare la morte in un rifugio. In basso una scritta che invoca ad affrontare il peggio e a opporsi per dare voce a chi non ne ha: resilienza.

È il murale firmato dall’artista Moby Dick per commemorare i 9 maiali da compagnia del rifugio Cuori Liberi di Sairano, uccisi dalle disposizioni delle autorità sanitarie lombarde perché, sebbene sani, venuti in contatto con maiali infetti da peste suina africana.

L’opera è stata creata su una facciata del santuario Porcikomodi di Magnago, dove vivono quasi 200 maiali salvati dalle crudeltà della zootecnia.

Anche quei maiali ricordano i loro fratelli, morti in maniera disumana negli allevamenti intensivi o abbattuti in casa loro, come nel rifugio del Pavese. Qui vivevano Spino, Pumba, Dorothy, Carolina, Bartolomeo, Crusca, Crosta, Mercoledì e Ursula e qui sono morti il 20 settembre 2023, giorno in cui ricorre la strage di Sairano.

Moby Dick, artista di fama internazionale, ha voluto dedicare un suo lavoro alla causa per denunciare questa terribile vicenda e ha scelto di farlo in un santuario italiano, un luogo che dovrebbe essere sacro e sicuro. I fatti di Sairano hanno dimostrato che così non è.

Da tempo il mio impegno è quello di portare l’attenzione sugli animali. Quello che è accaduto ai Sairano è stata un’ingiustizia che deve essere denunciata, per dare voce a tutte le vittime e perché non accada mai più” ha commentato Moby Dick.

La realizzazione del murale era stata annunciato dalle azioni della Rete dei Santuari di animali liberi, che ha organizzato per venerdì 20 settembre alle ore 10.30 un presidio a Milano davanti al palazzo della Regione Lombardia.

Saremo di nuovo in presidio davanti al palazzo da cui è partito l’ordine di uccidere i maiali per rivendicare tutele per tutti gli animali ospiti dei rifugi che ancora, dopo un anno, non sono state garantite e per denunciare le migliaia di vittime del sistema zootecnico sterminate a causa della peste suina” ha dichiarato Sara d’Angelo, portavoce della Rete dei Santuari.

Al presidio aderiranno anche le attrici Elisa d’Eusanio e Alessia De Pasquale, che interpreteranno un testo teatrale per ripercorrere i tragici giorni di protesta al rifugio di Sairano. Proprio qui Moby Dick creerà un secondo murale per non dimenticare gli scontri e le violenze che hanno profanato il santuario.

Fonte: Rete dei Santuari

