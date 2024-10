Un angelo custode a quattro zampe e un salvataggio miracoloso: la storia di Athena, il cane sopravvissuto all’uragano Helene

Travolta dall'alluvione causata dall'uragano Helene, una cagnolina viene ritrovata viva dopo giorni, aggrappata a un albero. Un salvataggio emozionante che ci ricorda il valore della vita, anche quella dei nostri amici a quattro zampe

Helene, l’uragano di forza 4 che il 26 settembre si è abbattuto sulla costa orientale degli Stati Uniti, ha causato almeno 227 decessi, portando morte e distruzione in sei Stati.

Tra le molte storie di devastazione che l’uragano Helene ha lasciato dietro di sé, una in particolare ha toccato i cuori di molti (un’altra l’abbiamo raccontata qui). Non si tratta di una storia di perdite, ma di una sorprendente speranza ritrovata. Protagonista è Athena, una cagnolina di Jonesboro, Tennessee, che ha vissuto una disavventura incredibile, culminata in un salvataggio inaspettato.

L’uragano Helene ha portato piogge torrenziali e inondazioni che hanno travolto intere comunità lungo il fiume Nolichucky. La famiglia di Athena, come tante altre, ha dovuto abbandonare in fretta la propria casa invasa dall’acqua, portando con sé solo l’indispensabile. Nella concitazione e nel panico di quel momento, la cagnolina è rimasta indietro, e quando la famiglia è tornata a cercarla, la situazione era ormai disperata: la casa era stata trascinata via dalla forza delle acque.

Per giorni, Athena sembrava scomparsa. La sua famiglia, devastata dalla perdita, si preparava al peggio. Ma poi, un evento è arrivato inaspettato.

Mercoledì 2 ottobre, quando il fiume ha cominciato a ritirarsi e i soccorritori del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Kingsport erano impegnati a ispezionare i danni, un cane da soccorso K9 ha iniziato a comportarsi in modo insolito. Addestrato per trovare vittime e sopravvissuti tra i detriti, il segugio ha cominciato ad abbaiare senza sosta, portando i soccorritori in una direzione che non si aspettavano.

“Il segugio stava camminando tranquillamente, poi all’improvviso ha iniziato ad abbaiare in modo incontrollabile”, ha raccontato il capitano Zach Helvey al WCYB News. “Mi sono girato e ho guardato in alto: non credevo ai miei occhi, c’era un cane bloccato su un albero”.

Athena era lì, aggrappata a un ramo, terrorizzata ma viva. Come fosse finita su quell’albero, sollevata dai flutti impetuosi o cercando disperatamente un rifugio durante la piena, resterà un mistero. Ma i soccorritori non hanno perso tempo: trovata una scala tra i detriti, sono saliti per raggiungerla. Grazie a un po’ di cibo e alla felicità di chi ha capito di essere in salvo, Athena è scesa docilmente, rifugiandosi subito tra le braccia dei suoi salvatori.

Una volta a terra, la cagnolina si è abbandonata a un turbinio di affetto. “Ci stava ringraziando”, ha detto Zach Helvey. Le immagini del salvataggio, condivise sui social dai vigili del fuoco, hanno rapidamente fatto il giro del web, fino a raggiungere i suoi padroni.

Kingsport Fire Department Technical Rescue Team working with a K-9 Search Unit from Murfreesboro Police Department… Posted by Kingsport Fire Department on Wednesday, October 2, 2024

Per la famiglia di Athena, vederla viva e vegeta è stato un momento indescrivibile. “Stavo piangendo, stavo ridendo. Non riuscivo a crederci”, ha detto la proprietaria, ancora sopraffatta dall’emozione. Dopo aver perso tutto a causa dell’uragano, il ricongiungimento con Athena ha rappresentato un raggio di speranza in mezzo alla devastazione. “Era come vedere una luce alla fine del tunnel”, ha aggiunto.

