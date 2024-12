Ucciso in Trentino (anche) l’orso M91 subito dopo il decreto di abbattimento

Dopo 'M90' e 'Kj1', è il terzo orso abbattuto in Trentino negli ultimi 10 mesi perché ritenuto pericoloso. Non è tardata la risposta della LAV e di altre associazioni animaliste, che lo hanno definito - un atto crudele e antidemocratico -

Dopo M90, condannato a morte ai primi di febbraio, e KJ1, uccisa a fine luglio immediatamente dopo il decreto di abbattimento, anche l’orso M91 è stato abbattuto dagli agenti del Corpo Forestale trentino, su disposizione del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

L’orso, che aveva seguito un escursionista a monte di Molveno, sull’altipiano della Paganella, a fine aprile, da allora si era avvicinato più volte ai centri abitati e aveva seguito a lungo una persona, motivo per cui le autorità hanno ritenuto opportuno eliminarlo in modo da “assicurare la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica”.

L’esemplare, secondo la Provincia, è stato classificato pericoloso ai sensi del Pacobace (Piano Interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro – Orientali) fino al grado 16 su 18.

Non è tardata la risposta della LAV, che si era già espressa in merito alla decisione di applicargli il radiocollare per monitorarne gli spostamenti. Sulla pagina FB dell’associazione si legge:

Di nuovo orrore in Trentino: il giovane orso M91 è stato condannato e poi ucciso in poche ore! Fugatti continua con il suo delirio di onnipotenza orsicida e ha nuovamente ucciso un orso dopo poche ore dalla firma del provvedimento che ne prevedeva l’abbattimento. Un atto crudele e antidemocratico che non ci ha permesso di fare ricorso al TAR!

Il fatto che l’uccisione sia stata eseguita poche ore dopo il provvedimento avrebbe impedito alle associazioni animaliste di fare ricorso in tempo. Motivo per cui molte di esse, tra cui LEAL, LEIDAA e OIPA, in un comunicato congiunto hanno dichiarato che interverranno – nelle opportune sedi giudiziarie per dimostrare l’illegittimità del decreto con conseguente danno alla fauna selvatica e uccisione di un animale (protetto) non necessitata. –





La LAV sottolinea che in realtà non era affatto aggressivo, come descritto dalle autorità, tant’è che ad aprile – nonostante le numerose provocazioni subite dall’uomo, non ultimi un lancio di pietre e minacce con un bastone, aveva risposto in maniera esemplare senza alcuna reazione aggressiva. – Mentre Leal ha dichiarato: – se questo deve essere il metro di misura della norma vigente, ogni selvatico dovrebbe essere ammazzato, pur senza un giustificato motivo.-

In merito alla frequentazione di zone antropizzate, in più occasioni era stato individuato – mentre si nutriva da cassonetti non protetti -, gli stessi cassonetti, evidenzia la LAV, – che Fugatti nel suo decreto afferma di avere già sostituito, con tutta evidenza mentendo spudoratamente. –

FONTI: LAV/Il Dolomiti/Leal

Leggi anche: