Tenevano le chele di aragoste e astici legate, sanzionati un ristorante e un supermercato METRO a Roma

La legatura delle chele causa gravi stress e compromette il benessere degli stessi crostacei. Possibile sia ancora attuata?

Le Guardie Zoofile prefettizie dell’associazione EARTH hanno sanzionato per 1.800 euro un ristorante di pesce e un supermercato METRO a Roma per aver violato le norme vigenti sulla tutela degli animali.

All’interno dei punti vendita, infatti, i crostacei, in particolare aragoste e astici, venivano detenuti con le chele legate, una pratica vietata dal Regolamento Comunale sulla tutela degli animali.

Leggi anche: Le aragoste bollite vive soffrono e ci sono le prove. Nuovo appello dei veterinari per il divieto

Secondo il regolamento, volto a garantire il benessere degli animali anche in contesti commerciali, i crostacei devono essere in condizioni tali da non provocare loro sofferenza ed è proibita la legatura delle chele, che causa gravi stress e compromette il loro benessere.

GUARDIE ZOOFILE EARTH DI ROMA: SANZIONI PER 1.800 EURO PER DETENZIONE DI CROSTACEI CON LE CHELE LEGATE VIOLAZIONE DEL… Posted by EARTH ODV on Monday, September 16, 2024

Il rispetto della normativa sulla protezione degli animali è una responsabilità che tutti i commercianti devono assumere, non solo per evitare sanzioni, ma per garantire condizioni dignitose a ogni creatura vivente – conclude la presidentessa di EARTH Valentina Coppola. Le nostre guardie zoofile, coordinate dal Dirigente Carmine Levato, continueranno a monitorare il territorio per assicurarsi che questi standard vengano rispettati, soprattutto con l’approssimarsi delle vendite natalizie che vedono un forte incremento di vendita di crostacei.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: