Tashirojima, l’isola giapponese dove i gatti sono più numerosi degli abitanti (umani) e tutti li adorano

Un esercito di gatti selvatici regna sovrano nell'isola giapponese di Tashirojima. Originariamente introdotti per combattere i topi, i gatti sono rimasti e oggi rappresentano il 75% della popolazione

Gattare e gattari in ascolto, c’è un’isola che aspetta soltanto voi! Non è propriamente dietro casa, ma quando scoprirete a cosa si deve la sua fama, siamo certi che sarà la meta delle vostre prossime vacanze.

Si chiama Tashirojima, è un’isola giapponese situata nella prefettura di Miyagi, ed è popolata da più felini (sono il 75%) che umani (arrivano al 25%). Ecco perché è soprannominata “Cat Island”.

I felini sono così numerosi perché l’isola in passato era un centro di produzione di bachi da seta. Come spiega il sito Japan Travel, gli abitanti, per proteggere i bozzoli dai ratti, iniziarono a prendersi cura dei gatti randagi, la cui popolazione crebbe a dismisura.

Chiunque visiti Tashirojima può ammirare gatti in ogni dove, sono semi-selvatici ma abituati all’uomo e quindi bendisposti nei confronti dei visitatori. La gente del posto li venera e li considera portatori di fortuna e prosperità per via di un’antica leggenda.

Si narra che un pescatore, trovandosi nel bel mezzo di una tempesta, si rifugiò in una capanna abitata da alcuni gatti. Condivise con loro il suo pasto e subito dopo la tempesta terminò. Ecco perché sono considerati angeli custodi dei pescatori di Tashirojima.

L’isola ospita anche un santuario ad essi dedicato, il Neko Jinja, realizzato in onore di un gatto ucciso accidentalmente da un pescatore, che lo schiacciò sotto un masso. Il santuario è un luogo di preghiera popolato di molti oggetti a tema felino e naturalmente di tante offerte dedicate ai gatti.

Un’altra meta da non perdere è Manga Island, campeggio a tema manga dov’è possibile soggiornare in deliziose casette a forma di gatto progettate da diversi artisti manga. Che aspettate a partire?!

