Survivor, bufera sul programma dopo che i concorrenti cucinano paguri vivi in diretta tv

La TV che legittima la crudeltà verso gli animali, permettendo ai partecipanti di “Survivor” di cucinare vivi i paguri, provocando loro sofferenze immense e inconcepibili

L’ultima trovata del noto programma televisivo “Survivor”, in onda su Telefé, uno dei 6 canali televisivi nazionali argentini, ha scatenato un mare di polemiche: i partecipanti sono stati chiamati a cucinare paguri vivi. Questa scelta ha sollevato un’ondata di indignazione non solo tra gli spettatori, ma anche tra i concorrenti stessi, come Fiorela, una partecipante vegana, che ha espresso fermamente il suo disgusto per questa pratica crudele.

Fiorela ha sostenuto come sia inaccettabile e barbaro. Visibilmente scossa, ha aggiunto che non poteva credere che nel 2024 ci siano ancora persone che pensano sia divertente infliggere sofferenza gratuita a creature viventi. Veder combattere quei poveri esserini per uscire dalla pentola era qualcosa di straziante.

La pratica di cucinare paguri vivi è crudele e scientificamente dimostrato che questi animali possono percepire il dolore. Quando vengono immersi in acqua bollente, i paguri cercano disperatamente di fuggire, agitando freneticamente le loro zampe in un inutile tentativo di salvarsi. Questa reazione è un chiaro segno del loro dolore e della loro agonia.

I paguri subiscono danni irreversibili ai loro tessuti e organi

I paguri, come molti altri crostacei, possiedono un sistema nervoso complesso che permette loro di provare dolore e stress. Se gettati vivi in padella, i loro corpi subiscono un trauma estremo, con danni irreversibili ai loro tessuti e organi. Questo processo di cottura è una vera e propria tortura, che può durare diversi minuti durante i quali l’animale soffre in maniera indicibile.

Gli animalisti e molti spettatori si sono uniti al coro di Fiorela, chiedendo a gran voce che l’emittente riveda le sue decisioni e adotti pratiche più etiche nei suoi programmi. La sofferenza inutile inflitta ai paguri non può essere giustificata da ragioni di spettacolo o intrattenimento.

È tempo che anche la televisione prenda una posizione chiara contro la crudeltà sugli animali, mostrando rispetto per tutte le forme di vita. Se invece tutto ciò viene mandato in onda, non ci si può aspettare che le persone a casa non imitino questi gesti orrendi.

