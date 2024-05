Stop alla corrida a Bilbao? Presentata storica proposta di legge per abolire l’atroce tradizione

Proposta di legge a Bilbao per abolire la corrida e risolvere i contratti pubblici che comportano abuso animale: EH Bildu in prima linea per una città più etica.

Il gruppo politico EH Bildu ha recentemente presentato una proposta significativa che potrebbe segnare una svolta storica per la città di Bilbao: l’abolizione della corrida e la risoluzione dei contratti di locazione delle strutture pubbliche che non rispettano gli standard etici in materia di trattamento degli animali.

La proposta di EH Bildu è chiara e diretta: porre fine a qualsiasi attività che comporti sofferenza animale. In particolare, il gruppo ha evidenziato l’urgenza di abolire le corride, una tradizione radicata ma controversa che continua a suscitare forti dibattiti tra sostenitori e oppositori.

Bilboko zezen-plaza animalien torturarako erabiltzen jarraitzea guztiz anakronikoa da. Borondate kontua da. Udal Gobernuak plazaren erabilera zerbitzu publikorako eta Bilboko gehiengo sozialaren mesedetan izatea bermatu behar du. 🗣️ María del Río Posted by EH Bildu Bilbo on Thursday, May 16, 2024

Quello che si richiede include anche la risoluzione immediata dei contratti pubblici relativi a strutture che ospitano eventi o attività che comportano maltrattamenti sugli animali. Questo potrebbe includere, ma non è limitato a, corride, circhi con animali, e altre manifestazioni che non rispettano gli standard etici richiesti.

L’iniziativa ha già suscitato reazioni contrastanti: da un lato, gruppi animalisti e attivisti per i diritti degli animali hanno accolto con entusiasmo la proposta, vedendola come un passo fondamentale verso la fine delle sofferenze inflitte agli animali in nome dell’intrattenimento. Dall’altro, i sostenitori delle corride e delle tradizioni taurine considerano questa proposta come un attacco alla cultura e alla storia locale.

Di fronte a immagini come quelle delle corride è inevitabile domandarsi come sia possibile considerarla una tradizione. Come si possa giustificare la tortura di un animale fino alla morte, sovvenzionando il suo massacro e la sua inutile sofferenza.

La corrida è una pratica crudele e inaccettabile che non dovrebbe avere posto nella nostra società moderna.

Fonte: He Bildu Bilbao

