Stop alla circolazione delle carrozze trainate da cavalli a Napoli, ma solo oltre i 30°C

Abbassata la soglia delle temperatura massima per l'uscita delle carrozzelle trainate da cavalli a Napoli, ma non basta. Questa "tradizione" va abolita e le vetture sostituite da mezzi che non sfruttino alcun animale (come già accaduto in altre parti del mondo)

Fa un caldo bestiale a Napoli, con un weekend ancora più rovente in arrivo. Le elevate temperature registrate nella città partenopea già a inizio mese hanno fatto scattare l’allarme, portando all’approvazione di misure urgenti.

A soffrire non sono solamente le persone, ma anche gli animali come i cavalli, costretti a trainare sotto al sole cocente cittadini e visitatori, portandoli stremati in giro per Napoli. Per tutelare maggiormente il loro benessere e proteggerli dalle ondate di calore, il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza per il periodo estivo.

Dal 12 giugno al 15 settembre 2024 la trazione delle vetture e le manifestazioni ludiche che impiegano cavalli ed equidi sono vietate dalle ore 12.00 alle ore 16.00 nel caso in cui la temperatura atmosferica raggiunga o superi i 30°C.

I vetturini dovranno inoltre consultare i bollettini giornalieri del “Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute” ad opera della Protezione civile e rispettare il divieto anche con livello di rischio 2 o 3. In caso di violazione, sono previste sanzioni dai 25 ai 500 euro.

L’ordinanza si basa sui dati emersi da uno studio sui mutamenti climatici della città di Napoli e i rischi connessi. Lo studio è stato condotto dal Plinivs, centro studi afferente al Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione territoriale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

A Napoli era già in vigore una regolamentazione del servizio carrozzelle. La relativa ordinanza era stata emessa nell’anno 2014 e proibiva la circolazione delle vetture a trazione animale dalle ore 13.00 alle ore 16.00 sopra i 35°C.

Il nuovo provvedimento abbassa la soglia limite di temperatura e amplia la fascia oraria di interesse. Gli animalisti napoletani hanno accolto favorevolmente la modifica all’ultima ordinanza. Tuttavia, è desiderio comune che le carrozzelle a trazione equina scompaiano dal panorama italiano.

Queste vetture non rappresentano il nostro Paese e vanno sostituite come già avvenuto nel resto del mondo. Bisogna abbandonare questa tradizione anacronistica, ora più che mai con le temperature globali in rapido aumento.

Non vogliamo più altri Found Goal, il cavallo morto collassato alla Reggia di Caserta sotto gli occhi di turisti e bambini.

Fonte: Comune di Napoli

