Sono una forbicina volante e sono utile nell’orto, non mi uccidere

Sono una forbicina, un insetto che puoi incontrare nell'orto, ma, contrariamente a quanto possa sembrare, sono innocuo e, anzi, posso essere un tuo alleato nella cura del tuo spazio verde. Non uccidermi

La si intravede nell’orto e talvolta in casa. È piccola, di colore marrone e con l’estremità del corpo che ricorda una pinza e in parte delle forbici. Non a caso è conosciuta come forbicina, forbicina volante o forficola dal suo nome scientifico Forficula auricularia.

La forbicina è un insetto onnivoro appartenente all’ordine dei Dermatteri e distribuito in Europa come anche in America. L’insetto presenta due paia di ali e lunghe antenne sul capo, ma ha dimensioni comunque contenute.

Il corpo è allungato, misura approssimativamente tra i 10 e i 15 mm e si distingue per la presenza di due appendici lunghe che sporgono dall’addome. Queste, note come cerci, hanno diverse funzioni e consentono alla forbicina di nutrirsi delle sue prede, ma anche di difendersi.

Se si sentono minacciate, possono “mordere”, ma le loro pinze non risultano pericolose e non inoculano alcun tipo di veleno, essendo l’insetto privo. Si tratta, più precisamente, di un pizzico.

La forficula auricularia si adatta all’ambiente circostante ma è attirata dalle zone umide, dove si ripara specialmente di giorno. Ecco perché, talvolta, la si può incontrare in casa. Molto comuni sono negli spazi verdi, dove l’insetto si riproduce, tra piante, sotto i vasi e nel terreno.

La femmina scava un nido nel terreno e vi depone in profondità circa una 50ina di uova di colore bianco. Le uova sono sorvegliate dalla femmina, che sverna sottoterra. La schiusa che si verifica in primavera. In caso di pericolo, il nido viene però abbandonato.

Questo animaletto si ciba di foglie, fiori, frutti, altri insetti e materiale organico, ma non dobbiamo allarmarci se ne avvistiamo uno in giardino o nell’orto. Non solo i danni anche alle coltivazioni sono poco rilevanti, ma, contrariamente a quanto si sia portati a credere, le forbicine possono essere un nostro alleato.

Nell’orto, sono utili a contrastare naturalmente parassiti e insetti dannosi come, ad esempio, afidi e cocciniglie. Ci aiutano a prevenire infestazioni, tenendo a bada questi ospiti indesiderati e svolgendo un ruolo fondamentale nella lotta biologica al pari delle coccinelle.

Non disturbiamole in natura e non facciamo loro del male. Non tutti gli insetti che ci sembrano nocivi a prima vista lo sono realmente. La forbicina è uno di questi.

Fonte: ATE Insurbia Olona

