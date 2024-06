“Sono solo un bagno di sangue”, questo gruppo rock lancia un video clip di protesta contro le corride con i tori

“La corrida non è uno spettacolo, ma è un bagno di sangue”: così il gruppo francese Shaka Ponk prende posizione contro le manifestazioni con i tori

Qualche settimana prima di andare a Nîmes per un festival (Nîmes è una città francese famosa per le sue arene) il gruppo rock Shaka Ponk era stato messo sotto torchio dai suoi fan: possibile facciate i concerti laddove organizzano corride con l’uccisione di tori?

Ma poi, ecco svelato l’arcano. Lo scorso 14 giugno, la band si è esibita sì in una arena, ma il giorno dopo ha subito lanciato un nuovo clip di protesta contro le corride in collaborazione con l’associazione per i diritti degli animali PETA.

Una scommessa rischiosa e impegnata, che arriva poco dopo che il cantante del gruppo, Frah, aveva denunciato sui suoi social proprio la corrida. E non solo: a seguito di questo messaggio, Shaka Ponk avrebbe ricevuto pressioni dalla città di Nîmes, minacciando addirittura di annullare la loro esibizione al festival.

Nonostante il mio profondo attaccamento alla libertà di espressione e alla diversità culturale, non posso accettare che un gruppo che ci insulta possa beneficiare dei benefici economici generati da un evento nelle nostre preziose arene , si legge addirittura in una petizione.

Nel video, i membri del gruppo vengono guidati da un direttore d’orchestra che si rivela essere in realtà un torero e che li sottoporrà ai peggiori abusi, ispirati tristemente da immagini reali della corrida.

La clip che termina con la frase “La corrida non è uno spettacolo. Ma un bagno di sangue”, dimostra dunque la brutalità della corrida e fa eco alla voce del 75% dei francesi che si dice favorevole alla messa al bando di questa pratica crudele.

Il cantante, in ogni caso, ricorda nel suo video che “Nîmes è una città magnifica e i suoi abitanti sono persone fantastiche. Ovviamente non abbiamo nulla contro di loro. È con la corrida che abbiamo un problema”.

