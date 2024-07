senontiportononparto, la nuova campagna della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali in estate (e non solo)

Nel 2024, dopo tanti passi in avanti sul fronte animalista, non dovrebbe più esistere un simile fenomeno, quello dell'abbandono degli animali, e invece ogni anno i numeri parlano chiaro, raggiungendo aumenti esponenziali in estate. E' ora di dire basta!

Arriva l’estate e impazza la voglia di vacanza, l’entusiasmo è alle stelle ma prima di partire bisogna fare i conti con alcuni aspetti organizzativi, specialmente se a casa si hanno animali domestici.

Decidere se portarli o affidarli a qualcuno nel periodo di assenza dovrebbe essere una priorità per tutti, ma ancora oggi c’è chi preferisce rinunciare agli amici a quattro zampe in nome di una vacanza, arrivando persino ad abbandonarli. Si chiama “inciviltà”.

Nel 2024, dopo tante campagne di sensibilizzazione e grandi passi in avanti sul fronte animalista, non dovrebbe più esistere un simile fenomeno, quello dell’abbandono degli animali, e invece ogni anno i numeri parlano chiaro. Nel 2023, secondo l’Enpa, gli animali domestici ceduti o abbandonati sono stati in media 384 ogni giorno. E in estate puntualmente si registrano aumenti esponenziali.

Visto il dilagare del crudele fenomeno, la Polizia di Stato ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione: nel 2023 lanciò #lamiciziaèunacosaseria, quest’anno punta sull’hashtag #SeNonTiPortoNonParto, diffuso sia sui canali social che sul sito ufficiale.

Come specificato dalla Polizia, l’obiettivo della campagna è – educare i proprietari di animali ad un “possesso responsabile” perché un animale vagante, oltre ad essere condannato ad una morte certa, può diventare dolorosamente causa di incidenti stradali anche mortali. –

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polizia di Stato – Italy (@poliziadistato_officialpage)

La Polizia invita a segnalare eventuali cani abbandonati, o persone che li stanno abbandonando, ai numeri di emergenza delle Forze dell’ordine. Ovvero il Numero unico europeo di emergenza 1.1.2 o il numero 113 di soccorso pubblico d’emergenza della Polizia di Stato.

Una chiamata si può fare ovunque vi troviate ed è un gesto di responsabilità importante. Non voltiamoci dall’altra parte per quieto vivere. In circostanze simili agire è fondamentale per evitare gravi sofferenze a questi animali, ma anche per prevenire eventuali incidenti che possono coinvolgere chiunque.

L’abbandono è un (grave) reato. E – chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. –

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

FONTI: Polizia di Stato

Leggi anche: