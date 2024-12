Scoperto un ‘mollusco misterioso’ negli abissi dell’oceano: è una lumaca di mare bioluminescente

Una nuova lumaca di mare è stata scoperta nelle profondità degli abissi al largo della costa della California. Vive tra i 1.000 e i 4.000 metri di profondità e si illumina per scoraggiare i predatori

Vive nelle profondità degli abissi ed è bioluminescente, stiamo parlando di una nuova specie di lumaca di mare scoperta nel lontano 2000 dai ricercatori del MBARI, Monterey Bay Aquarium Research Institute.

Nuova perché finora gli studiosi, pur sapendo della sua esistenza, non erano riusciti a classificarla. Quando per la prima volta, al largo della baia di Monterey a 2.614 metri di profondità, si imbatterono nel curioso animale, notarono che aveva una voluminosa struttura incappucciata ad un’estremità e una coda piatta con numerose proiezioni simili a dita all’altra, ma non capendo cosa fosse lo chiamarono “mollusco misterioso“.

Molti altri esemplari sono stati avvistati nel corso degli anni finché i ricercatori, grazie ad accurate analisi, non hanno capito che si trattava di una lumaca di mare o nudibranco (Bathydevius caudactylus) diffusa nelle profondità degli abissi, tra 1000 e 4000 metri sotto la superficie dell’acqua.

Lo scienziato dell’MBA Bruce Robison ha dichiarato in merito alla scoperta:

Grazie all’avanzata tecnologia subacquea di MBARI, siamo stati in grado di fare la descrizione più completa di un animale di acque profonde mai realizzato. Abbiamo investito più di 20 anni nella comprensione della storia naturale di questa affascinante specie di nudibranchi. La nostra scoperta è un nuovo pezzo del puzzle che può aiutare a comprendere meglio l’habitat più grande della Terra.

Un animale più unico che raro avvistato, per il momento, al largo della costa pacifica del Nord America, ma anche nel nord dell’Oregon e nel sud della California. Mentre nella Fossa delle Marianne del Pacifico Occidentale è stato avvistato un animale molto simile, che suggerisce che il misterioso mollusco potrebbe avere una distribuzione più ampia.

Rispetto ad altre lumache di mare, non si nutre delle prede tramite la lingua rauca, ma utilizza un cappuccio cavernoso che gli permette di intrappolare i crostacei, similmente ad alcune gelatine, anemoni e tunicati.

Per evitare i predatori, inoltre, sfrutta due caratteristiche: da un lato utilizza il suo corpo trasparente, dall’altro si illumina di bioluminescenza per scoraggiarli e distrarli.

I ricercatori del MBARI hanno scoperto che come altri nudibranchi, il misterioso mollusco è un ermafrodita che possiede organi sessuali sia maschili che femminili.

L’innovatica tecnologia MBARI alla base di questa incredibile scoperta, finora ha permesso di documentare più di 250 specie di acque profonde precedentemente sconosciute alla scienza.

