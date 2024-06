Senza prede e senza ghiaccio: la scomparsa degli orsi polari della Baia di Hudson è imminente (a causa del riscaldamento globale)

S.O.S per gli orsi polari della Baia di Hudson: la scomparsa del ghiaccio a causa del riscaldamento globale rischia di infliggere il colpo di grazia per i giganti dell'Artico, sempre più senza energie e senza prede

Per gli orsi polari sopravvivere è diventato estremamente difficile a causa del riscaldamento globale. Gli esemplari che popolano la Baia di Hudson, vasta insenatura del Mar Glaciale Artico vicino alla costa nord-orientale del Canada, stanno restando senza “casa”. Solitamente a maggio l’area – in cui vivono circa 1700 esemplari – è coperta da ghiaccio, ma quest’anno si è registrato un allarmante record.

Secondo quanto riferito dal National Snow and Ice Data Center (NSIDC) della NASA, lo scrso mese si è registrata l’estensione di ghiaccio marino più bassa per il periodo dal 1979, ovvero da quando sono iniziati i monitoraggi satellitari.

“La Baia di Hudson si è riscaldata di oltre 1°C negli ultimi 30 anni. In concomitanza con questo riscaldamento, i modelli stagionali sono cambiati, con il ghiaccio marino primaverile che si scioglie prima e il congelamento autunnale che si verifica più tardi, portando a un mese in più di condizioni senza ghiaccio. Questo lungo periodo senza ghiacci rappresenta una sfida significativa per gli orsi polari poiché limita le loro opportunità di caccia alle foche e la loro capacità di accumulare il peso corporeo necessario per una riproduzione di successo” sottolineano i ricercatori della Università di Manitoba (Canada) nello studio apparso di recente sulla rivista Communications Earth & Environment.